Türkiye'nin utanç tablosu... Emekliye yarım bardak çay 5 TL

Türkiye’de çay en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik kriz çayı da vurdu. Karaköy'de bir esnaf, ihtiyaç sahipleri için askıda çay uygulamasını başlattı. ‘Kadıköy’de esnaf Ömer Seçkin, 'Fakir çayı’ ve ‘Askıda çay’ seçeneklerine talebin yoğun olduğunun altını çizdi.

İstanbul gibi büyük kentlerde daha fazla hissedilen enflasyon ve düşen alım gücü karşısında belediyelerin yanı sıra esnaf da yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Daha önce satışa sunulan boş tost, içi boş içli köfte, boş baklava gibi ürünlerden sonra şimdi de "yarım çay" ve "fakir çayı" satılmaya başlandı.

ENFLASYON ÇAY FİYATLARINI VURDU

Karaköy'de bir esnaf seçeneklerine "yarım çay" ve "fakir çayı'nı da ekledi. Kapıya “Yarım Çay bulunur” ve “Fakir Çayı bulunur” ilanları asan çay ocağının işletmecisi Ömer Seçkin, her iki seçeneğe de talep olduğunu belirtti. Seçkin, yarım çay seçeneğini, ocak ayında gerçekleşen asgari ücret zammının ardından kendisinin de çay fiyatına zam yapması üzerine vatandaşlardan gelen şikayetler nedeniyle sembolik olarak sunmaya başladığını söyledi.

“BARDAĞIN YARISI KADAR VERİYORUM”

Fakir çayının ise aslında "askıda çay" uygulaması olduğunu belirten Seçkin, bu seçeneğin daha çok emekliler için olduğunu söyledi. Seçkin şöyle konuştu:

''Yarım çay, çayımız 7,5 liraydı, birdenbire zam yapınca müşteri itiraz etmeye başladı fazla yaptınız diye. Ben de dedim siz de yarım için. Ondan sonra aklıma geldi, dedim buraya yazayım, hem espri olsun hem de isteyen olursa veririz. Tabii ki bazen isteyenler de var. Gelip yarım çay isteyen var. Bardağın yarısı kadar veriyorum. Ne kadar diyor, 4,90.

''ASKIDA ÇAY YAZDIĞIM ZAMAN ÖNÜNE GEÇEMEDİK''

Fakir çayı, askıda çay anlamında. Askıda yemek var, askıda ekmek var, ben de askıda çay yazdığım zaman önüne geçemedik. Parası olan da askıda içiyor, olmayan da askıda içiyor. Fakir çayı dediğin zaman gururuna yediremiyor, gururuna yedirip bana bir fakir çayı ver diyemiyor sadece okuyup geçiyor. O parası olmayanlara, emeklilere yani. Bazıları emekliler yaz diyor ama dedim yok fakir çayı daha iyi, emeklilerin gururu kırılır.''