Türkiye'nin vazgeçilmez yiyeceği ABD'de kapışıldı! Bakanlık vatandaşlara dağıttı...Emine Erdoğan da yer aldı...

Türkiye’nin vazgeçilmez yiyeceği arasında yer alan simidin ABD’de tanıtımı gerçekleşti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kurulan simit standını ziyaret ederek, vatandaşlara simit ikramında bulunuldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kurulan simit standını ziyaret etti.

Emine Erdoğan’a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik etti.

Stanttan bir tane simit alan Emine Erdoğan, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen "bagel"e rakip olduğunu da söyledi. Stantta vatandaşlara Türk simidi ikramı da yapıldı.

Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için simidin yanı sıra New Yorklulara yapılacak başka ikramlar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne girip, sergiyi dolaştı.