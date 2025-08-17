Türkiye’nin ve Şavşat’ın en yaşlısı hayata veda etti

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ

Arpalı köyü muhtarı Mithat Aydın’ın annesi, 110 yaşındaki Asiye Aydın, hayatını kaybetti.

DOĞALLIKLA YOĞRULAN BİR ÖMÜR

Asiye Nine, uzun ömrünü doğal beslenerek, köyünden hiç kopmadan, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalarak geçirdi. Marketten alışveriş yapmadı, kendi pişirdiği katkısız ekmeği yedi, köy sütü, peynir ve en çok da dut pekmezini severek tüketti. Hayatı boyunca neredeyse hiç doktora gitmedi; ufak rahatsızlıklarında bile kendi yöntemlerini kullandı. Torunlarının anlattığına göre sık sık, “Şifa topraktadır, doğadadır. Şehir olmasa insanlar daha uzun yaşar.” derdi.

BİR ASIRDAN FAZLA SEVGİ, BİR ASIRDAN FAZLA HATIRA

Asiye Nine, birkaç gün önce Kocaeli’de oğlunun yanında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata gözlerini yumdu.

Cenazesi, çok sevdiği memleketi Arpalı köyüne getirilerek aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Durmuş Aydın, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

EVLADININ DUYGULU TEŞEKKÜRÜ

Cenaze sonrası oğlu, köy muhtarı Mithat Aydın şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“Annem, köyümüzün hafızası, ailemizin çınarıydı. Bizlere bıraktığı en büyük miras, doğallığı ve hayata bakışındaki sadeliktir.

Bu acı günümüzde yanımızda olan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, dostlarımıza ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Acımızı paylaşan herkes bizim için büyük bir teselli oldu.”

ŞAVŞAT’IN UZUN ÖMÜRLÜLERİ

2015 yılında Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan Şavşat’ta, bugün hâlâ 95 yaşın üzerinde yaklaşık 50 kişi yaşamını sürdürüyor.

Asiye Nine ise bu uzun ömürlülerin en büyüğüydü…

Toprak onu özlediği gibi bağrına bastı.

Bir çağ daha göğe yükseldi.

Ruhun şad, mekânın cennet olsun Asiye Nine.