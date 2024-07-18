Türkiye'nin yağ devi fabrikalara kilit vurdu. Hisse sahiplerine ayrılma hakkı verildi

Düzenleme: Kaynak: Karar
Türkiye'nin yağ devi fabrikalara kilit vurdu. Hisse sahiplerine ayrılma hakkı verildi

Türkiye'nin dev yağ markası fabrikalarına kilit vurdu. Yılların yağ üreticisi firma rotasını madencilik sektörüne çevirdi.

Bitkisel sıvı yağ üretiminde Türkiye'nin sayılı markaları içinde bulunan Altınyağ, sektörden çekilme karara aldı. Fabrikalarını kapatan Altınyağ enerji ve teknoloji yatırımlarına yönelerek Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlamayı hedef aldı.

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YATIRIMLAR ENERJİ VE MADENCİL ALANINDA OLACAK

Altınyağ, madencilik faaliyetlerini genişletirken, enerji sektöründe de yatırım yapmayı planlıyor. Yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanlarında öncü olacaklarını açıklayan şirket bu adımla Türkiye'nin enerji güvenliğine ve çevre dostu enerji çözümlerine katkıda bulunmayı planlıyor.

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TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARI

Altınyağ, enerji sektörünün dışında yüksek teknoloji ve savunma sanayi yatırımlarına da yönelme kararı aldı. Yeni kararlar doğrultusunda, lojistik sektöründe de faaliyet göstermeyi planlayan Altınyağ, farklı sektörlerde etkin bir oyuncu olmayı ve Türkiye ekonomisine çok yönlü katkı vermeyi hedefledi.

HİSSE SAHİPLERİNE AYRILMA HAKKI VERİLDİ

Altınyağ, faaliyet alanında yaptığı bu önemli değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne uygun olarak hazırlandı. Şirket bünyesinde yer alan ve ayrılmak isteyen hisse sahiplerine 1 lot (100 adet hisse) için ayrılma hakkı fiyatı 7,5515 lira olarak belirlendi.

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