Türkiye'nin yağ devi satıldı. Yeni sahipleri şaşkına çevirdi

Japon kağıt ve hijyen ürünleri devi Daio Paper, Türkiye’deki iştiraki Özen Kişisel Bakım Ürünleri’ni 26,4 milyon dolara Evyap Holding’e devretti. Satış kapsamında, Türkiye’nin köklü markalarından Komili de Evyap’a geçti. Daio, bu hamleyle Türkiye pazarından tamamen çekildiğini duyurdu.

Şirket, 2019’da Ülker’den satın aldığı Komili ile Türkiye’ye giriş yapmış, ancak pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Türkiye’deki yüksek enflasyon gibi faktörler nedeniyle rekabet ortamında tutunamadı.

Daio, Türkiye’deki bağlı kuruluşu Elleair International Turkey’i satarak nakit akışını güçlendirmeyi ve kurumsal değerini artırmayı hedefliyor. Şirket, küresel ev ve kişisel bakım sektöründe yeniden yapılandırma sürecine odaklanacağını belirtti.

Daio’nun Türkiye pazarına girme planları uzun süredir devam ediyordu, ancak beş yıl dolmadan pazarı terk etme kararı aldı. Bu satış, şirketin uluslararası operasyonlarını yeniden şekillendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

1943’te Tokyo’da kurulan Daio Paper, 4 milyar dolar cirosu ve 15 bine yakın çalışanıyla dünyanın önde gelen ambalaj ve hijyen ürünleri üreticilerinden. Kağıt hamuru, gazete kağıdı, oluklu mukavva, bebek bezi, kadın bakım ürünleri ve ıslak mendil gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Türkiye’deki faaliyetlerinde Komili markasıyla sabun, şampuan ve kişisel bakım ürünleri üreten şirket, yerel pazarda güçlü bir yer edinmeyi hedeflemişti.

Evyap Holding ise bu satın almayla portföyünü güçlendirdi. Türkiye’nin köklü kişisel bakım ve temizlik ürünleri üreticisi Evyap, Komili’yi yeniden yapılandırarak markanın yerel pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırmayı planlıyor.

Sektör uzmanları, Evyap’ın bu hamlesinin, Komili’nin mirasını devam ettirerek yerel üretimde yeni fırsatlar yaratabileceğini belirtiyor.

Daio’nun Türkiye’den çekilmesi, küresel firmaların yerel ekonomik koşullara adaptasyon zorluklarını bir kez daha gündeme getirdi. Evyap ise Komili ile iç pazarda liderlik yarışını sürdürmeyi hedefliyor.