Türkiye'nin yeni kabusu. İntihara bile yol açıyor

Ürtiker, halk arasında yaygın olarak bilinen "kurdeşen" adıyla bilinen bir deri rahatsızlığıdır ve kronikleştiğinde yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler.

Kronik spontan ürtiker olarak adlandırılan durum, 6 haftadan uzun bir süre devam ettiğinde ortaya çıkar ve aylarca sürebilen kaşıntı ve kabarmaları içerir. Bu durum, zamanla hastada anksiyete, depresyon ve hatta intihar riski gibi ciddi sonuçlara yol açar.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, hastaların çoğu zaman çaresizlik içinde olduğunu ve bitkisel tedavilere yönelebildiğini belirtti. Ancak, uzmanlar bu tedavilerin ani karaciğer yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceğine dikkat çekti. Doğru tedaviye erişildiğinde ürtikerin kronikleşmesi durumunda bile olumlu sonuçlar alınabildiğine dikkat çekildi.

ÜRTİKERİN BELİRTİLERİ NELER?

Ürtiker, ciltte kaşıntı, kabarma, kızarıklık ve içi sıvı dolu döküntüler şeklinde kendini gösterir ve bazen belirli bir bölgede, bazen de vücudun genelinde yaygın bir şekilde ortaya çıkar. Halk arasında genellikle bir alerji olarak yanlış anlaşılsa da, asıl sebep genellikle alerjik değildir. Kronik spontan ürtiker olarak adlandırılan türü, kişinin kendi bağışıklık sisteminin kendi vücudundaki bazı proteinlere karşı reaksiyon göstermesi sonucunda oluşur. Bu noktada, hastaların yanlış yönlendirici bitkisel tedavilere başvurduğu ve bu durumun ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği önemle vurgulanmaktadır.

"AĞDA VE LAZERDEN İKİ SAAT ÖNCE İLAÇ KULANIMI ÖNEMLİ”

Ayrıca, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, lazer veya ağda gibi cilt işlemlerinin ürtiker hastalarında reaksiyonlara neden olabileceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu tür işlemlerden iki saat önce doktorların kontrolünde antihistaminik ilaçlarının alınmasının önemli olduğunun altı çizildi.

“İNTİHARA KADAR SÜRÜKLEYEBİLİYOR”

Kronik spontan ürtiker hastalarında uzmanlar intihar riskinin arttığını gösteren araştırmaların olduğunu duyurdu. Bu nedenle, ürtiker hastalarının doğru teşhis ve tedaviye erişebilmeleri için bilinçli bir yaklaşım benimsenmeleri gerektiği belirtildi. Özellikle, birinci basamak sağlık hizmetlerinde, hastaların uygun tedaviyi alabilecekleri ve doğru yönlendirmelerin yapılmasının büyük önem taşıdığına değinildi.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kronik ürtikerin kadınlarda daha sık görüldüğü ve daha şiddetli seyredebildiği belirtildi. Bu durumun hormonlar ve kadınlarda daha fazla otoimmün hastalığa yatkınlık gibi çeşitli sebepleri olabileceğine değinildi.

Tedavinin amacı, semptomların tamamen ortadan kaldırılması ve hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olarak tanımlandı. Bu nedenle, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin bu konuda daha iyi bilgilendirilmesi ve hastaların doğru tedaviye erişebilmesi için gerekli adımların atılmasının önemli olduğuna değinildi.