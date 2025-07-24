Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeli sergilendi! Dikkat çeken özellikler

TBMM kampüsünde milletvekilleri genel kurul çalışmalarının ardından Togg'un yeni modeli T F10'nu yakından inceleme ve test sürüşleriyle deneme fırsatı buldu.

AKP Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da deneme fırsatıyla, özelliklerine hayran kaldı. TBMM kampüsü içerisindeki alanda yeni model aracı tecrübe eden Özen, "Dış ve iç tasarım görüntüsü çok güzel. Kısa sürede hızlanarak ivme kazanması da gözlerden kaçmıyor. Yol tutuşu da gerçekten çok başarılı. Ülkemize hayırlı olsun. Çalışarak üreterek ülkemizi her alanda en yükseğe çıkarmak için gayret edeceğiz" dedi.