Türkiye’nin yerli yazılımı tanıtıldı

Savunma sanayi ve havacılık sektör uzmanlarının katıldığı S1000D & IPS User Forum 2024, Brüksel'de sektör karar vericileri ve alıcıların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında, yerli markamız Forte Teknoloji’nin yüzde 100 iştiraki ELD Bilişim tarafından geliştirilen yerli ve milli FORIPS Suite yazılımı ilgi odağı oldu. Forte Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, modern teknolojiyle geliştirilen ürün destek süreçlerini tanıtarak, savunma ve havacılık alanındaki iş birliklerini güçlendirmek ve en iyi uygulamaları paylaşmak için bu etkinliğin önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Brüksel'de düzenlenen etkinlikte A.B.D'den Kore'ye, İngiltere'den Avustralya'ya kadar birçok ülkeden katılımcılar, bakım ve destek süreçlerini devrim niteliğinde değiştirebilecek yenilikçi çözümler ve demolarla tanışma fırsatı buldu. Bu etkinlik, savunma ve havacılık alanındaki iş birliklerini güçlendirmek ve sektördeki en son gelişmeleri paylaşmak için önemli bir platform oluşturdu.

DÜNYANIN İLK VE TEK TAM ENTEGRE ÇALIŞAN WEB TABANLI YERLİ YAZILIMINI HAYATA GEÇİRDİK

FORIPS Suite ile yeni bir çağ başlattıklarını belirten şirketin Hollanda iştiraki FORIPS BV Genel Müdürü Melis Akcan, “Brüksel'de gerçekleşen S1000D & IPS User Forum; havacılık ve savunma sanayii, ilgili devlet kurumları ve uluslararası örgütlerde çalışan Entegre Ürün Destek profesyonellerini bir araya getiriyor. Bu fırsatı değerlendirerek FORIPS Suite’in uluslararası lansmanını, Autoworld gibi prestijli bir etkinlik müzesinde, IPS User Forum katılımcıları eşliğinde gerçekleştirmeye karar vermiştik. FORIPS Suite’in canlı olarak sunulduğu ürün gösterimi, çektiğimiz ilgiyi beklentilerimizin üzerinde yoğun bir talebe dönüştürdü. Hem firmamız ELD Bilişim hem de Türk savunma sanayii adına gurur duyuyoruz.” diyerek gördükleri yoğun ilgi dolayısıyla yaşadıkları mutluluğu paylaştı.

Etkinlikte ürün sunumunu gerçekleştiren ELD Bilişim Genel Müdürü Erdem Anaç, “Türk yazılımcı ve mühendislerimiz tarafından geliştirilen FORIPS Suite, S1000D uyumlu teknik dokümantasyon ve malzeme yönetimi gibi tüm Entegre Lojistik Destek işlemlerinin yapılabildiği, dünyanın ilk tam entegre çalışan web uygulaması. Bunu hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizi global arenada temsil etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.