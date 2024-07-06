Türkiye'nin yumurta devi iflas etti. 51 yıllık firmaydı

Ekonomik kriz şirketleri maddi krize sokmaya devam ediyor. İrili ufaklı şirketler ya konkordato ilan ediyor ya da iflasına karar veriliyor.

Bunu9n osn örneği Konya'da 51 yıldır faaliyetini sürdüren Baranok yumurta da iflas etti. Konyalıların severek tükettiği yumurta firmasının iflası sektörde olduğu kadar vatandaşlar arasında da şok etkisi yaptı.

Konya 1. İcra Dairesi Baranoklar Tavukçuluk Gıda Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’yle ilgili iflasın açılmasına karar verdiği açıklandı.

Konya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 431 bin 220 TL’lik alacağı 3. sırada kabul edildi. İflas eden firmanın vergi borcunun olması dikkatlerden kaçmadı.