Türkiye'nin yüzde 61'i bir konuda hem fikir oldu. Siyasetçiler bu anketi dikkatle inceleyecek

ASAL Araştırma Şirketi, 26 ilde 10-17 Temmuz tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişinin katıldığı anket sonucunu paylaştı.

Yapılan araştırma kapsamında ankete katılan vatandaşlara ‘Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?’ sorusu soruldu.

Yapılan anket, Türkiye Siyasi Gündem Temmuz 2024 Araştırması, “Türkiye Genelinde NUTS-2” sistemine göre 26 ilde, 0,95 güven sınırları içinde +/- 1,95 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapıldı.

Ankette sorulan, "Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?" sorusuna vatandaşların yüzde 38.2'si yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu ifade ederken, çoğunluk olan yüzde 61.8 ise yeni bir partiye ihtiyaç olmadığı görüşünü paylaştı.