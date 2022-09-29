﻿Türkiye'nin yüzde 63'ü fatura ödeyebilme konusunda endişeli

Ipsos tarafından yapılan iki ayrı 2022 Küresel Enflasyon Algısı Araştırması'na göre, küresel olarak ciddi bir enflasyon artışı beklenirken ülkede alım gücünde önemli aşınma izlendi. Gerek araştırmanın yapıldığı 28 ülkede gerek Türkiye'de insanların gelecek altı aya ilişkin faturalarını ödemekten endişe duydukları kaydedildi.

Türkiye'de son bir ay düşünüldüğünde alım gücünüzde nasıl bir seyir görüldü sorusuna alım gücünün azaldığını söyleyenler yüzde 81, aynı kaldı diyenler yüzde 13 oldu.

28 ülke ortalaması baz alındığında yüzde 42 oranında çok artış, yüzde 32 oranında da artış öngörülüyor. Toplam 74 oranında artış ya da çok artış görülürken, aynı kalacak diyenler yüzde 13, azalacak diyenler de yüzde 9 oranında kaldı. Türkiye'de artış bekleyenler toplam yüzde 78 oldu.

ENFLASYONDA CİDDİ ARTIŞ

En çok artacağını düşünenler yüzde 64'lük oranla Fransa, yüzde 62'lik oranla Polonya olurken, en az artış öngörünler Çin ve Suudi Arabistan oldu. Fransa'da çok artacak ve artacak diyenler yüzde yüzde 86'yı bulurken Çin'de artacak ve çok artacak diyenlerin toplamı yüzde 50 oldu.

Türkiye'de enflasyonun çok artacağını düşünenler yüzde 55, artacak diyenler de yüzde 23 olarak kaydedildi.

FATURA ÖDEME KAYGISI

28 ülkede toplumun yarısı gelecek altı ayı içinde faturalarını ödeyebilme konusunda endişeli çıkarken, Türkiye'de endişeli olanların oranı yüzde 63 olarak izlendi. Her 10 kişiden sekizi gıda alışveriş maliyetinin artacağını düşünüyor.

GİYİM KISILDI

İnsanlar giyim alışverişini kısıyor, market alışverişlerinde en ucuz marketi bulmak için dolaşıyor. Dışarıdan daha az yemek sipariş ederken ütü, çamaşır makinesi ve benzeri elektrikli araçları daha az kullanmaya özen gösteriyor.

PROMOSYONLAR İZLENİYOR

Mevcut ekonomik koşullar altında şu anki alışveriş davranışlarını üç ay öncesi ile kıyaslamaları istendiğinde ortaya çıkan sonuç, son üç ayda daha çok fiyat araştırması yapan, promosyonları daha çok takip eden, her zaman aldığı markalar yerine daha uygun fiyatlı markaları ya da market ya da markasız ürünleri tercih eden bir tüketici profili ortaya çıktı.

2022 Küresel Enflasyon Algısı Araştırması, Ipsos Online Panel sistemi aracılığıyla dünya çapında 28 ülkede gerçekleştirilen 2022 Küresel Enflasyon Algısı Araştırması, çoğu ülkede 16-74 yaşları arasında ve Kanada, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 18-74 yaşları arasındaki 21 bin 515 yetişkini kapsıyor.

Araştırmaya Ipsos Online Panel üzerinden ülke başına yaklaşık bin kişi katıldı. Türkiye'deki örneklem daha çok şehir merkezinde yaşayan, eğitimli ve daha yüksek gelirli vatandaşları kapsıyor.