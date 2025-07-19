Türkiye’nin zirvesinde erime kabusu! Buzullar yok oluyor

Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Hakkâri'deki Cilo Dağı'ndaki buzullar, küresel ısınmanın etkisiyle hızla eriyor.

4.135 rakımıyla Türkiye'nin önemli zirvelerinden biri olan ve her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Cilo Dağı, bünyesinde barındırdığı buzullarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Küresel ısınmanın etkilerinin en net biçimde gözler önüne serildiği bölgelerden biri haline gelen Cilo Dağı'ndaki buzullar, son yıllarda yapılan ölçümlere göre alarm verici bir boyut kazandı.

Uzmanlara göre bölgede yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağış rejiminin değişmesi, buzulların erimesini hızlandırdı. Özellikle 2024'ten bu yana erime oranlarının önceki yıllara kıyasla yüzde 40'a kadar arttığı bildiriliyor.

Litvanya'dan gelen 11 kişilik gruba liderlik yapan Simonas Teskevicius; Sat Gölleri, Cilo Dağı, Cennet ve Cehennem Vadisi'nin güzelliklerinin yanı sıra buzulların hızla erimesine de dikkat çekti. Teskevicius, "Buraya gelen ilk Litvanyalı grubuz. Bu dağlara, doğaya hayran kaldık. Cilo'yu çok beğendik ama üzücü şey buzullara zarar verilmesi ve bunun önümüzdeki yıllarda tekrar göremeyeceğimize neden olmasıdır" dedi.

Litvanyalı gruba öncülük eden Marmaris Doğasever Grubu üyesi İnci Dündar Uysal ise Cilo Dağı'ndaki buzulların erimesine dikkat çekti.