Türkiye’ye 12 yıl sonra gelen Sisi’ye ne satılacak?

Dış politikada normalleşme adımlarının ardından kriz yaşanan liderler arasındaki ilk temas Sisi ile yapılmıştı. Bu adımın devamında ise Erdoğan Kahire’ye gitmiş Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirmişti. Sisi’nin 12 yıl aradan sonra Ankara’ya geleceği tarih yarın olarak belirlendi.

Erdoğan, Sisi’yi Beştepe’de karşılayacak. Ziyaret kapsamında Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin de cumhurbaşkanları başkanlığında ilk toplantısını yapması planlamalar arasında.

NELER KONUŞULACAK?

İki liderin ana gündem maddesinin Gazze olacağı, İsrail’in durdurulması ve kalıcı ateşkes için atılabilecek adımların görüşüleceği ayrıca Doğu Akdeniz, Libya ve Somali’nin de arasında olduğu bölgesel konuların da ele alınmasının beklendiği öğrenildi.

İki liderin görüşmesi beklenen konulardan bir diğeri de ekonomi… İki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar civarında olması ve bu ticaretin 5 yıl içerisinde yüzde 50 artırılarak 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

İHA/ SİHA SATIŞI

İki ülke arasındaki savunma alanındaki anlaşmaların arasında Türk İHA/SİHA’ların Mısır’a satılması da görüşme kapsamındaki konulardan birisini oluşturuyor.