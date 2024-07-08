Türkiye’ye 15 gün uyarısı. Özellikle bu şehirlerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle bazı şehirler için 15 gün uyarısı yaptı. Türkiye genelinde sıcaklıklar aniden yükselecek.

Yüksek nem ve artan sıcaklıkların bunaltıcı hava koşullarına neden olması beklenirken, haritada kırmızı işaretlenen bölgelerde orman yangını riskine dikkat çekildi.

Haziran ayının başında yüksek sıcaklıklar geçtiğimiz haftalarda serin hava ile yer değiştirmişti.

15 GÜNE DİKKAT

Ancak sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek.

Hava ölçümlerine göre, Türkiye'nin önümüzdeki 15 gün boyunca etkisi altında alacak büyük bir sıcak hava grafik beklediğini gösteriyor.

Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu büyükşehirlerde nemin etkisiyle kavurucu sıcaklıklar oluşacak.

Hava tahmin uzmanları zorunda kalmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısı yaptı.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, "Önümüzdeki 15 güne çok dikkat etmeliyiz. Orman yangını risk haritamız Ege, Akdeniz ve Marmara için en yüksek seviyelere çıkıyor. 1000 defa söylenildi, yine söyleyelim: Lütfen ormanlara çöplerinizi bırakmayın, izmaritlerinizi atmayın. Ateş yakmayın. Bir şey olmaz demeyin..." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 35 DERECEYİ BULACAK



Yeni haftada başlayacak sıcaklık artışlarının ardından İstanbul'da sıcaklıkların 35 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.