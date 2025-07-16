Türkiye’ye araba ile gelen gurbetçiler dikkat! 4 milyon liralık şok ortaya çıktı

Sigorta Uzmanı Abdulcelil Alkış, Türkiye’ye özel araçlarıyla gelen gurbetçilere kazalarla ilgili uyarılarda bulundu. Son olarak İstanbul’da yaşanan bir kazayı örnek gösteren Alkış, Almanya’dan gelen 42 yaşındaki T.A. isimli gurbetçinin lüks bir araca çarptığını ve 4 milyon TL’lik hasarın ortaya çıktığını belirtti. Kazada kusurlu bulunan T.A.’nın sigortasının sadece 300 bin TL’lik teminat sunduğunu kaydeden Alkış, mahkemenin kalan 3 milyon 700 bin TL’nin şahsi mal varlığından tahsil edilmesine karar verdiğini söyledi.



"BİR KAZA MALİ FELAKETE DÖNÜŞEBİLİR"

Benzer olayların her yıl onlarca kez yaşandığını belirten Alkış, "En küçük bir kazada bile 1-2 milyon TL’lik zarar çıkabiliyor. 300 bin TL teminatla bu zararın altından kalkmak mümkün değil. Kaza sonrası mal varlığına haciz konulması, yurtdışındaki gelire icra takibi yapılması gibi ciddi sonuçlarla karşılaşmak işten bile değil" dedi.

Alkış, bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için mutlaka İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatı alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz 25 milyon TL’ye kadar çıkan özel sigorta çözümleri sunuyoruz. 1, 3, 6 ve 12 aylık seçeneklerle araç modeli ya da yaşı ne olursa olsun kredi kartıyla online sigorta yapılabiliyor. Poliçe anında düzenleniyor."



"TATİL KABUSA DÖNÜŞMESİN"

Gurbetçilerin tatillerini kâbusa çevirmemek için sigorta poliçelerini yola çıkmadan önce mutlaka gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Alkış, "Kaza olduktan sonra değil, yola çıkmadan önce önlem almak şart. Türkiye’deki sigorta sistemini ve teminat limitlerini bilmeyen birçok vatandaşımız büyük maddi kayıplar yaşıyor. Tedbir, zarardan ucuzdur" şeklinde konuştu.