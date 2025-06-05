Türkiye'ye Birleşmiş Milletler'de kritik görev: 174 oyla konsey üyeliğine seçildi

Haberi, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız duyururken, görevin 1 Ocak 2026'da başlayacağı belirtildi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in ana organlarından biri olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'de (ECOSOC) görev yapmak üzere üye seçilerek önemli bir diplomatik başarıya imza attı. Gelişme, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız tarafından X sosyal medya platformu üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

BÜYÜKELÇİ YILDIZ'DAN TEŞEKKÜR VE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Büyükelçi Yıldız, yaptığı paylaşımda Türkiye'nin 2026-2028 dönemi için Konsey üyeliğini kazandığını açıkladı. Bu süreçte destek veren üye devletlere teşekkürlerini sunan Yıldız, seçimi kazanan diğer ülkeleri de tebrik etti.

Yıldız, Türkiye'nin küresel düzeydeki rolüne de işaret ederek, "Küresel kalkınma gündemini ilerletmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BATI AVRUPA" GRUBUNDAN DÖRT ÜLKE SEÇİLDİ

Yapılan oylamanın sonuçlarına göre Türkiye, "Batı Avrupa ve diğer Devletler" kategorisinde 174 oy alarak Konsey'e girmeye hak kazandı. Türkiye ile birlikte aynı listeden Avustralya, Finlandiya ve Norveç de üye olarak seçildi.

Gerçekleştirilen seçimlerde dünya genelindeki farklı coğrafi gruplardan toplam 18 ülke ECOSOC üyeliği kazandı. Bu dağılım; Afrika'dan 4, Asya-Pasifik'ten 4, Doğu Avrupa'dan 3 ve Latin Amerika ile Karayipler'den 3 ülke şeklinde oldu.

Seçilen tüm ülkeler, Konsey'deki görevlerine 1 Ocak 2026 tarihinde resmen başlayacak.