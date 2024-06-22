Türkiye'ye dönen Selena'nın Selin'inin son hali ortaya çıktı. Sırra kadem basmıştı

Sinem Kobal'ın unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan 'Selena' dizisi, yayınlandığı dönemde büyük bir popülerlik kazanmıştı.

Dizi tekrarlarıyla da rekorlar kıran çocuk oyuncu kadrosu, sosyal medyada sıkça gündeme gelmekte.

Bu yetenekli isimlerden biri de Selin karakterini hayat veren Cansu Demirci'dir. Uzun süre ekranlardan ve kamuoyunun gözünden uzakta yaşayan Demirci, yurt dışına yerleşmiş ve bir süre orada yaşamıştı.

Ancak, zamanla yeniden ortaya çıkan ve ülkeye dönüş yapan Demirci, 31 yaşındaki haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 'Selena'nın Selin'i olarak tanınan Cansu Demirci'nin güncel görünümü, hayranlarını etkilemeye devam ediyor.

'Selena' dizisi, izleyicilerin kalbinde özel bir yere sahip olup, eski bölümleri hala büyük bir ilgiyle izlenmekte.

Dizide üç kardeşten biri olarak rol alan Cansu Demirci, yıllar boyunca yurt dışında sessiz bir yaşam sürdürmüştü.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan ve uzun bir aradan sonra Türkiye'ye geri dönen Demirci, şimdilerde 31 yaşında ve değişen haliyle göz kamaştırıyor.

Duru güzelliği ve sakin tavırlarıyla tanınan ünlü isim, hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

İŞTE SON HALİ...

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

Cansu Demirci, 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk dizi ve sinema oyuncusu.

St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan mezun olduktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimini tamamlamıştı.

Almanya'nın Bremen şehrindeki Jacobs Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış ve çocuk yaşlarda bale eğitimi almıştı.

2004 yılında 'Sihirli Annem' dizisinde konuk oyuncu olarak ilk kamera önü deneyimini yaşayan Demirci, 2006-2009 yılları arasında yayınlanan fenomen dizisi 'Selena'da 'Selin Aykar' karakteriyle adını duyurmuştu.

2014 yılından sonra oyunculuğu bırakarak Portekiz'in Lizbon kentine yerleşmiştir ve sosyal medyada aktif bir şekilde hayatını paylaşmakta.