Türkiye'ye flaş gönderme! Önce Trabzon, şimdi Beşiktaş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'ye flaş gönderme! Önce Trabzon, şimdi Beşiktaş

Beşiktaş'ın listesinde olan Emerson'u kadrosuna katan Flamengo, Türkiye ile ilgili göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Brezilya ekibi Flamengo, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan ve anlaştığı iddia edilen Milan'ın sağ Beki Emerson Royal'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün İngilizce hesabından yapılan paylaşımda, "Brezilya'da oynamak, Türkiye'de oynamaktan büyüktür" denildi.

ÜÇÜNCÜ SAĞ BEK DE OLMADI

İlk olarak Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi Samuel ile anlaşan siyah beyazlılar, oyuncu tarafının isteklerinin artması nedeniyle transferden çekilmişti.

Ardından Kyle Walker Peters ile görüşen ve oyuncuyla anlaşarak İstanbul'a davet eden Beşiktaş, oyuncu tarafının pürüz çıkarması üzerine o transferden de çekildiğini açıklamıştı.

İtalyan basınında siyah beyazlıların 26 yaşındaki Emerson transferi için Milan ile anlaştığı açıklanmış, ancak Başkan Serdal Adalı henüz anlaşmanın sağlanmadığını belirterek çalışmalara devam ettiklerini söylemişti.

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SAUL'Ü DE TRABZONSPOR'UN ELİNDEN ALDILAR

Flamengo, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in orta sahası Saul Niguez'i de renklerine bağlamıştı.

Trabzonspor ile anlaşan İspanyol yıldız, son anda kişisel gerekçeler göstererek Türkiye uçağına binmemişti.

Saul, birkaç gün sonra Brezilya'ya giderek Flamengo'ya imza atmıştı.

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