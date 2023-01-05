Araba alacaklar dikkat. Bu yıl Türkiye'ye gelecek otomobiller belli oldu

Milli Gazete’de yer alan bilgilere göre, otomotiv sektörü, 2023'te birçok yeni modeli tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte otomobil fiyatların zam geldi. Öte tandan bu yıl ükeye gelecek otomobil modelleri de belli oldu.

İŞTE BU YIL TÜRKİYE’YE GELECEK MODELLER

AUDI

A7 Sportback 45 TFSI - Euro NCAP:5 yıldız. Audi A7'nin yeni motor seçeneği, yılın ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak. Otomobil, 2 litrelik motorundan 245 beygir güç, 370 Nm tork üretiyor.

AUDİ Q8 e-tron

Alman markanın yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak elektrikli SUV modeli, tek şarj ile 491 km menzile sahip. Otomobil, 335 beygir (250 kW) güç ve 664 Nm tork üretiyor.

AUDİ RS 6 Avant Performance - Euro NCAP:5 yıldız

Audi'nin performans serisi modellerinden olan aracın motor kaputunun altında 4 litre V8 Biturbo TFSI motor görev yapıyor. Bu motor, 630 beygir güç ve 850 Nm tork değeri sunuyor. RS 6 Avant Performance yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

AUDİ RS 7 Sportback Performance - Euro NCAP:5 yıldız

RS 6 Avant Performance'in kardeşi konumundaki otomobil, kardeşi ile aynı olacak şekilde 630 beygir güç ve 850 Nm tork değeri sunuyor. RS 7 Sportback Performance da ikinci çeyrekte bayilerdeki yerini alacak.

BMW i7 ve 7 Serisi

Alman markanın amiral gemisi konumundaki model, Ocak ayında siparişlere açılacak. Modelin elektrikli versiyonu olan i7, iki elektrik motoru sayesinde 544 beygir güç ve 745 Nm tork üretiyor. Serinin dizel motorlu versiyonu olan 740d xDrive da ise, 3 litre hacminde 6 silindirli dizel ünite görev yapıyor ve bu motor 300 beygir güç ve 670 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı motora destek olarak çalışan elektrik motoru ise 18 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor.

BMW X7

Alman üreticinin en büyük SUV modelinin teslimatlarına yılın ilk aylarında başlanacak. X7, 5181 mm uzunluk, 2000 mm genişlik ve 1835 mm yüksekliğiyle 6 ve 7 kişilik olarak alınabilecek. Alman SUV, 3 litre hacminde mild hybrid-dizel motor ile yollara çıkacak.

BMW XM

BMW'nin yüksek performans markası M'in 50’nci yaş kutlamaları kapsamında tanıtılan XM, 653 beygir güç ve 800 Nm tork üreten hibrit motoru ile 2023’te yollara çıkacak. M1 modelinden bu yana üretilen ilk orijinal M otomobili olma unvanına sahip XM, M tarihinin de ilk hibrit motorunu kullanacak.

CITROEN C5X - Euro NCAP:4 yıldız

Fransız markanın d-segment modelinin yıl içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Fastback gövde tipine sahip aracın uzunluğu 4.805 mm, genişliği 1.865 mm ve yüksekliği 1.485 mm olarak açıklanıyor. C5 X'te benzinli ve hibrit motor seçenekleri yer alacak.

CİTROEN C4X

Citroen'in dünyaya Türkiye'den tanıttığı otomobil, Ocak ayında yollara çıkacak. Stellantis’in CMP platformunu kullanan araç, crossover ile sedan gövde tipini harmanlayan yapısı ile dikkat çekiyor. Avrupa'daki birçok ülkede sadece e-C4 X adı verilen elektrikli versiyonuyla satılacak otomobil, Türkiye ve diğer bazı pazarlarda ise benzinli ve dizel motorlar ile de satışta olacak.

CHERY Omoda 5 - Euro NCAP:5 yıldız

10 yıllık aranın ardından bu sefer distribütör olmadan Türkiye'ye geri dönüş yapan Çinli marka, 3 SUV model ile rekabete dahil olacak. Markanın güvenlik teslerinden 5 yıldız alan modeli Omoda 5'te 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman görev yapacak.

CHREY TIGGO 7 PRO

Chery'nin c-segment suv modeli de 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman ile bahar aylarında satışa çıkacak.

CHERY TIGGO 8 PRO

Çinli markanın 7 kişilik suv model Tiggo 8 Pro da, 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman ile bahar aylarında satışa çıkacak. Markanın otomobillerinin fiyatları ise henüz belli değil.

DACIA JOGGER - Euro NCAP:1 yıldız

Kısa bir süre önce manuel vites ile Türkiye'de satışa sunulan Dacia Jogger, 140 beygirlik hibrit motoru ile otomatik şanzıman seçeneğini de sunmaya başlayacak.

DACİA SPRING - Euro NCAP:1 yıldız

Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobillerinde biri olan Spring, 27.4 kWh bataryasıyla birlikte WLTP değerlerine göre 230 km menzil sunabiliyor. Maksimum 125 km/saat hıza çıkabilen araç, şehir içi kullanımlarda 300 km’lik menzili zorlayabiliyor.

HONDA CR-V

Nesil değişimi ile birlikte boyutları artan model, dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelecek. Otomobilde, CVT şanzımanla kombine edilmiş 190 beygir güç ve 243 Nm tork üreten 1.5 litre turbo dört silindirli benzinli ünite görev yapıyor. CR-V'de, 2.0 litre dört silindirli motor ile iki elektrik motoru bir araya getiren hibrit sistemde mevcut. CR-V hibrit, 204 beygir güç ve 335 Nm tork sunuyor.

HONDA ZR-V

ABD'de HR-V ismiyle satılan c-segment SUV, Avrupa'da markanın hali hazırda HR-V isimli başka bir otomobilinin olması sebebiyle farklı bir isim ile satışa sunulacak. ZR-V, boyut olarak HR-V ile CR-V arasında konumlanacak.

PEUGEOT 408 - Euro NCAP:4 yıldız

Fransız markanın EMP2 platformu kullanılarak üretilen 408, 4.687mm uzunluğa, 1.859 mm genişliğe, 1.478mm’lik yüksekliğe ve 2.787 mm dingil mesafesine sahip. Araçta iki adet şarj edilebilir hibrit motor sunuluyor. 180 e-EAT8, 150 beygirlik benzinli motor ve 81 kW gücünde elektrikli motora, 225 e-EAT8 ise 180 beygirlik benzinli motor ve 81 kW gücünde elektrikli motora sahip. Ayrıca 3 silindirli 130 HP 1.2 litre içten yanmalı bir motor seçeneği de bulunuyor.