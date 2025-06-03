Türkiye’ye gelmek isteyen İngilizleri uyardılar: 4 konuya dikkat çektiler

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına yönelik seyahat tavsiyelerini güncelleyerek çeşitli güvenlik uyarılarında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; taksi kullanımı, kitlesel gösteriler, sahte içki riski ve kimlik taşıma zorunluluğu gibi konulara özellikle dikkat çekildi.

Güncellenen resmi seyahat sayfasında İngiliz turistlerin Türkiye’de karşılaşabileceği potansiyel riskler detaylandırıldı.

Bakanlık, özellikle ruhsatsız çalışan taksilerin önemli bir güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, “Kayıtsız, taksimetresiz veya lisanssız araçlar ciddi güvenlik tehditleri barındırabilir” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, turistlere oteller aracılığıyla ya da güvenilir mobil uygulamalar üzerinden taksi çağırmaları tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca, araca binmeden önce plakanın not edilmesi, taksimetrenin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi ve yolculuk boyunca güzergah takibi yapılması önerildi.

PROTESTOLARDAN UZAK DURUN UYARISI

İngiliz hükümeti, Türkiye’nin bazı bölgelerinde zaman zaman düzenlenen protesto gösterilerinin zamanla şiddet olaylarına dönüşebildiğine işaret etti.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde toplumsal olayların daha yoğun yaşandığına dikkat çekilirken, bu tür eylemlerde polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulunduğu anımsatıldı.

Bakanlık, “Gösteri yapılan bölgelerden uzak durun. Olası bir eylem sırasında hızla bölgeden ayrılın” çağrısında bulundu. Ayrıca protestoların ulaşım hizmetlerinde gecikmelere ve iptallere yol açabileceği belirtildi.

SAHTE İÇKİYE KARŞI HAYATİ UYARI

Türkiye’de son yıllarda sahte içkiden kaynaklanan ölümlerde artış yaşandığını kaydeden İngiltere Dışişleri Bakanlığı, turistlerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, yalnızca lisanslı işletmelerden içki temin edilmesi gerektiği, özellikle sokak satıcıları veya bilinmeyen kaynaklardan alınan ürünlerin ciddi sağlık riski taşıdığı bildirildi.

Şişelerin etiket ve kapaklarının orijinalliğinin kontrol edilmesi, ev yapımı içkilerden uzak durulması, otel veya güvenilir restoran-bar gibi tesislerde tüketim yapılmasının önemine işaret edildi.

KİMLİK TAŞIMAK YASAL ZORUNLULUK

Bakanlık, Türkiye’de fotoğraflı kimlik belgesi taşımamanın yasalara aykırı olduğunu hatırlatarak turistlere pasaportlarını ya da oturma izinlerini yanlarında bulundurmaları çağrısında bulundu.

Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde güvenlik kontrollerinin yaygınlaştığı belirtilerek, polis kontrollerine karşı iş birliği yapılması gerektiği bildirildi.