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Türkiye'ye iadesine karar verilmişti: Levent Göktaş tutuklandı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 03:07
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Türkiye'ye iadesine karar verilmişti: Levent Göktaş tutuklandı

Türkiye'ye iadesine karar verilmişti: Levent Göktaş tutuklandı
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Bulgaristan Filibe Temyiz Mahkemesinin kararıyla Türkiye'ye iade edilen Mustafa Levent Göktaş, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği içerisinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi Binasına götürülen Göktaş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesince hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandı.

BULGAR MAKAMLARINCA 1 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki arama kararının tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Göktaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürmek" ve "örgüt kurmak'' suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti. (AA / DHA)

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