Türkiye'ye kaçak giren 28 Suriyeli Bursa'da yakalandı. Bu bir fıkra değildir

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesindeki sokaklarda ülkeye kaçak yollarla giren göçmenleri yakaladı.

İnegöl ilçesinin farklı sokak ve caddelerinde toplumu rahatsız ve huzursuz eden 28 Suriye uyruklu şahıs, polis ekiplerinin dikkatli aramaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak şahıslar, göç idaresine teslim edildi.

BAKAN YERLİKAYA KALKAN-4 OPERASYONUNU DUYURMUŞTU

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kaçak göçmen ve kaçak göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını sağlayan organizatörlere yönelik Kalkan-4 operasyonunun yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında 192 organizatör ve 4568 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu. Operasyon neticesinde yakalanan 192 kaçak göçmen organizatörün 41’inin tutuklandığı ve 7’sinin de haklarında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Paylaştığı mesajda Türkiye’nin düzensiz göç ve transit merkezi haline getirmeye çalışan insan kaçakçılarına fırsat verilmeyeceğini belirten Yerlikaya bu kişilerin yakalanıp adalete teslim edeceklerinin de altını çizdi.