Türkiye'ye küfreden yunan askerler için karar verildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Mart'ta yapılan resmi geçit töreninde, Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarının cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda; Yunanistan'ın 25 Mart ulusal bayramı geçit töreninde grubun, "Kıbrıs Yunan'dır” diye slogan atıldığı ve Türkiye'ye yönelik küfürlü ifadeler yer almıştı. Ardından Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

20 GÜN HAPİS CEZASI KARARI VERİDİ

Durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELMİŞTİ

Resmi geçit törenindeki olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarınca atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini kaydetmişti. Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) da atılan sloganları kabul edilemez bularak, olayın araştırılmasını istemişti.