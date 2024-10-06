Türkiye'ye silah yağacak. Alman basını duyurdu

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den oluşan koalisyon hükümetinin, Türk donanması için güdümlü füze ve torpido ihraç edilmesine izin verdiği öne sürüldü.

Spiegel dergisinin internet sayfasında bulunan habere göre Alman hükümeti, Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatını kabul etti. Haberde, Federal Güvenlik Konseyi’nin NATO ortağı Türkiye’ye yüzlerce milyon euroluk Alman silahları sağlanmasına yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

İhracatına izin verilen silahların arasında, Türk donanması için MBDA şirketinin ürettiği 100 güdümlü füze ile ThyssenKrupp şirketinin SeaHake tipi 28 torpidosunun bulunduğu belirtilen haberde, Ekonomi Bakanlığının Federal Meclis’e gönderdiği listede söz konusu silahların mali kapsamının somut olarak ifade edilmediği, fakat füzelerin fiyatının yaklaşık 100 milyon euro, torpidoların fiyatının da 156 milyon euro olduğu belirtildi.

Haberde, Alman silah şirketlerinin içinde bulunduğu çeşitli konsorsiyumlara, U209 tipi Türk denizaltılarının modernizasyonu için malzeme paketleri sağlamalarına da izin verildiği, bunların bütçesinin de 79 milyon euro olduğu belirtildi.

Öte yandan Alman hükümetinin Türk korvet ve firkateynler için 1,9 milyon euroluk motor parçaların teslimatını da onayladığı belirtildi.