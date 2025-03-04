Türkiye'ye Suriye üzerinden giriş yapacak! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Göz gözü göremeyecek

Bugünden itibaren ülkemize Suriye'den yoğun bir toz girişi gerçekleşecek. 3 gün boyunca toz etkisi görülecek. Sıcaklıkların ise Adana çevrelerinde 27 dereceyi bulması bekleniyor. Meteoroloji, yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerinde, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esecek.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu belirtildi. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar yapıldı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, Rize'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu