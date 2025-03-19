Türkiye’ye üniversite okumak için geldi, futbolcu oldu: Şimdi devler peşinde

Ülkesi Mali’den Türkiye’ye üniversite okumak için gelen Gaoussou Diarra deneme antrenmanları sonrası profesyonel futbol kariyerine Tuzlaspor’da başladı. Sonrasında İstanbulspor’a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu herkesi peşinden sürükleyen bir performans yakaladı. Sezon başından bu yana İstanbulspor forması giyen Diarra çıktığı 29 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.

Diarra’nın kısa kariyeri futbolda çok farklı bir hikaye yazılmasının önünü açarken, bu serüvenin başka bir seviyeye taşınabileceği belirtiliyor.

İskoç basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe’yi UEFA Avrupa Ligi’nde penaltılarda eleyen Rnagers, Diarra’yı takibe aldı. Rangers, yaşadığı ekonomik sıkıntılardan ötürü daha az maliyetli transferlere yönelme kararı aldı. İskoç ekibinin sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor.

Malili oyuncunun bonservis bedelinin 700 bin euro olduğu belirtiliyor.