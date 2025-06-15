Türkiye’ye yeni mülteci akımı mı geliyor? Sınır kapısına dayandılar

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Türkiye’ye yeni mülteci akımı mı geliyor? Sınır kapısına dayandılar

İsrail'in bugün şiddetini artırdığı hava saldırılarının ardından binlerce İranlı, Türkiye'ye geçiş yapmak için Gürbulak Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bazargan Sınır Kapısı'nda toplandı.

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları devam ederken, bugün hava saldırılarının şiddetini yükselten İsrail, binlerce İranlının ülkesini terk etmeye başlamasına sebep oldu.

İRANLILAR TÜRKİYE'YE AKIN EDİYOR

Başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin dört bir yanından binlerce İranlı farklı ülkelere giriş yaparken, kalabalıkların en sık toplandığı bölgelerden biri de Gürbulak Sınır Kapısı oldu. Gürbulak üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen İranlılar, Bazargan Sınır Kapısı'nda toplandı.

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Bugün Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından gerçekleştirilen açıklamada, şu ana kadar Türkiye-İran sınırında herhangi bir yoğunluk yaşanmadığı ifade edilse de, akşam saatlerinde artan kalabalıklarla beraber Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen İranlılar hakkında ne karar verileceği merak ediliyor.

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