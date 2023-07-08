Türkiye’ye yönelik saldırı girişimlerinde bulunan terörist etkisiz hale getirildi.

TSK Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı operasyonlarına devam ediyor. Türk silahlı kuvvetleri’ nin hedefinde Son olarak kırmızı bültenle aranan terörist Zafer Akgün vardı.

Türkiye’ye yönelik saldırı girişimlerinde bulunan terörist etkisiz hale getirildi.

AA’nın haberine göre; Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.
Haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

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