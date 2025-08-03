Türkiye’yi ağlatan köpeğe ünlü şarkıcı Ceylan Ertem kucak açtı! Sahibinin mezarı başından ayrılmayarak yürekleri dağlamıştı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden bu yıl mezun olan Muğdat Esener, 21 Temmuz’da Yüksekova’ya dönmek için otobüsle yola çıktı.

Yolda birkaç kez rahatsızlanmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden Esener, 22 Temmuz sabahı Van otogarında fenalaşıp yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Esener, genç yaşta vefat etti. Bu ani ölüm, ailesini, sevenlerini ve Yüksekova’yı derin üzüntüye boğdu.

Muğdat Esener (Üstte)

SADIK DOSTUN VEFASI YÜREKLERİ DAĞLADI

Yıllar önce sahiplenilen köpek, Muğdat Esener’in cenazesinden sonra sadakatini gösterdi.

Yüksekova’daki mezarının başından günlerdir ayrılmayan köpek, görenleri duygulandırdı.

Henüz 27 yaşındaydı: Mezardaki nöbet yürekleri dağladı!

Mezar başında sessizce bekleyen köpek, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yorumlar, köpeğin sahibine olan bağlılığını yansıttı.

Her gün mezara gidip saatlerce bekleyen köpek, vefanın simgesi oldu.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflar ve yorumlar, köpeğin sahibine duyduğu derin sadakati gözler önüne serdi.

CEYLAN ERTEM KÖPEĞİ SAHİPLENDİ

Merhum sahibinin mezarından ayrılmayan köpeği, hayvanlara olan sevgisi ve sahiplenmesiyle herkese örnek olan ünlü sanatçı Ceylan Ertem sahiplendiğini açıkladı.

'Teo' sahibinin mezarının başından ayrılmadı. Vefa işte böyle bir şey

Ertem, köpeği sahiplendiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Bir köpeğin vefası, bir ülkenin vicdanı… Günlerdir yüreklerimizi burkan bir vefa hikayesi var. Çok genç yaştaki sahibini kaybeden bir köpek, on günden fazla bir süredir mezarın başından ayrılmıyor. Ne yemek, ne su, ne Hakkari’nin sıcağı, bana mısın demeden bekliyor…

Hepimizin izlerken gözyaşlarına boğulduğu Hachiko filmini hatırlattı bana bu görüntüler. (Filmdi ama o da gerçek bir hayat hikayesiydi) Hayvanların sevgisi, biz insancıkların sınırlarını aşan, anlayamayacağımız kadar ulvi bir seviyede. Göremediğimizi görür, duyamadığımızı duyarlar. Ben buna inanıyorum.

Öyle bizim gibi de “yarım yamalak” değil, koşulsuz severler. Bir kaç gündür peşindeydim bu haberin. Çevremde herkese gönderdim. Bu sabah öğrendim ki barınağa alınmış… Çok üzüldüm ve içim titredi. Neyse ki iyi yürekli insanlar sayesinde izini sürdük, kapıları çaldık. Ve sonunda Haluk Abi’nin yani Haluk Levent’in saatler süren çabasıyla müjdeyi aldım: Pazartesi günü Hakkari’den çıkıp Urla’ya, yanıma gelecek bu masum can. Pazartesi gününü iple çekiyorum.

Ona borcumuz olan sevgiyi, güveni ve huzuru elimden geldiğince sunmaya çalışacağım. Dua edelim de bu bir iki gün hastalık kapmasın, başına iş gelmesin. O 10 gün mezarın başında, yitirdiği babasının yasını tuttu, şimdi ömür boyu kalbimizde yeri var.

Sahibinin mezarının başından ayrılmayan kedi yürekleri dağladı

Yardım eden Haluk Levent’e binlerce kez teşekkürler. @haluklevent Hakkari’den buraya ulaşımını da karşılıyor. Ayrıca Sezen’im de yani Sezen Aksu masraflarını üstlenmek istedi. Ve @mugesozen İyi ki böyle güzel gönüllerle çevrelendim, hayat sana teşekkür ederim "

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980’de Sakarya Adapazarı’nda doğan, Ubıh Çerkes kökenli Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Alternatif rock ve caz müziğinde tanınan sanatçı, özgün tarzı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Babası Talat Ertem Sapanca’nın Yanık köyünden, annesi Fatma Ertem Eskişehir İnönü’den. Mütevazı bir ailede büyüyen Ertem, müziğe tutkusunu erken yaşlarda fark etti.

Müzik kariyerine 1992’de Adapazarı Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu’nda başladı. 1995’te piyano ve gitar eğitimi aldı. 1999 Gölcük depreminden sonra müzik eğitimi için İstanbul’a taşındı.

Akademi İstanbul’da müzikal şarkıcılık, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Batı Müziği ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde müzikoloji eğitimi aldı. 2000’de Tuncay Korkmaz ile Anima adlı alternatif rock grubunu kurdu, 2006’da Animasal albümünü çıkardı. Grup 2007’de dağıldı.

Solo kariyerine 2010’da Soluk albümüyle başlayan Ertem, 2012’de Ütopyalar Güzeldir ile büyük çıkış yaptı. El Adamı, Zalım, Kör Heves gibi şarkılar ve cover çalışmalarıyla bilindi. Avrupa’da Octophone, United Fools ve Barana projeleriyle konserler verdi.

2008’de Açık Radyo’da ŞubidaP programını sundu. Vegan olan sanatçı, sosyal konulardaki duyarlılığıyla da öne çıkar. 2011’de fotoğrafçı Doruk Kaya ile evlendi.