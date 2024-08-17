Türkiye'yi ateş sardı; ülke genelinde 73 yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'yi ateş sardı; ülke genelinde 73 yangın çıktı

Ülke genelinde çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir, Karşıyaka'da meydana gelen orman yangını, şiddetli rüzgarların da etkisiyle geniş bir alana yayılarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dün akşam Yamanlar Karatepe bölgesinde başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından geniş çaplı bir müdahale operasyonu başlatıldı. Operasyonda, 5 yangın söndürme uçağı, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su tankeri, 4 dozer ve çok sayıda yer ekibi görev aldı. Ancak, saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle hava destekli müdahalelerde aksamalar yaşandı.

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Gece boyunca süren yangın söndürme çalışmalarına rağmen, yangın özellikle makilik alanlarda etkisini artırarak devam etti. Karşıyaka'nın Doğançay ve Sancaklı mahalleleri ile Bayraklı'nın Onur Mahallesi'nde bulunan bazı konutlar ve bir hayvan barınağı, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yangın nedeniyle bölgeye giden yollar trafiğe kapatılırken, jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Alevlerin ilerleyişi, Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar sürdü ve burada bulunan geri dönüşüm tesisleri, mermer ve kablo fabrikaları, ahşap işletmeleri ve mobilya atölyeleri gibi ticari işletmelere zarar verdi. Yangınla ilgili gelişmeler ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

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