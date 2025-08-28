Türkiye'yi ayağa kaldıran doktor bakın bu kez ne yapmış!

Konya'daki Meram Devlet Hastanesi'nde görev yapan Hasan Hüseyin Uysal, muayene olmaya gelen kadının teşhircilikle suçlamış ve muayene etmemişti.

Kadın hastaya "Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Teşhircileri muayene etmiyorum. Sizi muayene etmiyorum, çıkar mısınız lütfen" diyen ve hakkında soruşturma başlatılan doktorun başka skandallara da imza atmış.

ÇOCUK İSTİSMARINI SAVUNAN PAYLAŞIM YAPMIŞ!

2022 yılında kamuoyunda H.K.G. davası olarak bilinen İsmailağa Cemaati'nden Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi olayını savunduğu da ortaya çıkan Uysal, çocuk istismarına yönelik tepkilere yanıt vermişti.

Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi!

O dönem Konya Numune Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Aile vs. zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi? Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayri meşrusuna engel olamayıp, meşru yolu kapatmak hangi mantık?

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ!

Tepkilerin odağındaki doktor, söz konusu paylaşımını gösterilen yoğun tepkilerin ardından silerek şu ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı:

Bu ortamda bir konunun fikrî-entelektüel seviyede ele alınamayacağını bir kere daha gördük. Seviyeli seviyesiz herkes burada. Seviyeli fikir, muhalif de olsa konuşulur ama seviyesizlerle uğraşmak zor. Bir tweetimi sildim çünkü seviyesizler üşüştü. Fikrî ortamlar bulmak ümidiyle...

Uysal'ın 2022 yılında kadınlara hakaret ettiği paylaşımını da sildiği ortaya çıktı.