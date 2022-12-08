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Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda duruşma günü belli oldu

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşşel, anne F.G. ve imam nikahlı evlendirildiği K.İ. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. İddianameyi kabul eden mahkeme, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü verdi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 18:20
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Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda duruşma günü belli oldu

Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda duruşma günü belli oldu
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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne F.G. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, imam nikahlı evlendirildiği K.İ. hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ DURUŞMA GÜNÜ VERDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma günü verdi. Tutuksuz sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, F.G. ve K.İ., 22 Mayıs 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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Doğrusöz
8.12.2022 19:25
Dava olsa ne olacak sanki hak yerini mi bulacak? Tarikatlarda cinsel istismar çok sıradan bir şey olmuş nasıl olsa siyaseten korunuyor, korunacaklar.  
 
Türküm
8.12.2022 19:23
Adalet mi kaldı Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın çocukların altı yaşından itibaren evlenebileceğini söyleyen fetvacı’nın sözleri ‘ifade özgürlüğü’ sayıldı gelde adalete güven  
 
Türkçü Mehmet Aydın
8.12.2022 19:00
AKP, bunları korumaya devam ediyor.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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