Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda duruşma günü belli oldu

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne F.G. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, imam nikahlı evlendirildiği K.İ. hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ DURUŞMA GÜNÜ VERDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma günü verdi. Tutuksuz sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, F.G. ve K.İ., 22 Mayıs 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacak.