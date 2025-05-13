Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı… İşte Hakan Fidan suikastının detayları!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında 4-5 sene önce suikast girişimine uğradığını açıklaması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Suikasta ilişkin detaylar ise çıkmaya başladı. Yandaş yazar Yahya Bostan bugünkü köşe yazısında Fidan suikastının detayların paylaştı. Bostan, “Zehirleme girişiminin yurt dışında bir ülkede gerçekleştiği tahmin ediliyor. Faille ilgili henüz bir bilgi yok. Girişimin, civa buharı verilmek suretiyle gerçekleştiği düşünülüyor. İki yıl tedavi görmüş ve tehlike atlatılmış” dedi.

FİDAN: 4-5 YIL ÖNCE SUİKAST GİRİŞİMİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV'de katıldığı canlı yayında, 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıklamıştı. Fidan, “Zehirlendik de tedavi de gördük. Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor” demişti. Fidan, ‘suikast girişimini kimin yaptığına’ ilişkin soruya ise “O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var" yanıtını verdi.

YENİ ŞAFAK YAZARI DETAYLARI PAYLAŞTI

Suikast haberi sonrası detaylar ise ortaya çıkmaya başladı. Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan, "Stratejik baskın: Kötülük ekseni kaybediyor" başlıklı köşe yazısında, suikast girişimine ilişkin detayları verdi. Bostan yazısında değindiği bölüm şu şekilde;

"(...) Zehirleme girişiminin yurt dışında bir ülkede gerçekleştiği tahmin ediliyor. Faille ilgili henüz bir bilgi yok. Girişimin, civa buharı verilmek suretiyle gerçekleştiği düşünülüyor. İki yıl tedavi görmüş ve tehlike atlatılmış.”

Bu girişimin 2020 ya da 2021 yılında gerçekleştiği anlaşılıyor. O dönem Türkiye’nin muarız bir koalisyonla Doğu Akdeniz’de kuşatılmaya çalışıldığı, Ankara’nın Libya‘ya müdahale ettiği, Karabağ hamlesinin yapıldığı, Suriye ve Irak’ta terörle mücadele edilen sert bir süreçti.

ABD’nin bölgeye ilgisini kaybettiği ve Ortadoğu’da yeni bir nizam kurulacağı anlaşılmıştı. Tüm aktörler nüfuz artırmak ve yeni nizamda söz sahibi olmak için kılıçlarını çekmişti. Hasım çoktu. Ankara’daki karar alıcılar hedefti. Türkiye’nin önde gelen diğer aktörleri açıklamadığı için başka hangi suikast girişimlerinin yapıldığını bilmiyoruz."