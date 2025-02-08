Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike!..

Türkiye’nin nüfusu açıklandı. Burada rakamdan çok dikkatimi çeken bir şey oldu. O da hızla yaşlanıyoruz ve yine belirli süreden sonra ülkemiz nüfus bakımından hızla küçülecek.

1990-2010 arasında binde 13-16 arasında seyreden nüfus artış hızı son yıllarda olağandışı biçimde azaldı.

Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızını binde 1,1 2023’te görmüştük. Tarihimizin en düşük 2’nci nüfus artış hızını da binde 3,4 2024’te görmüşüz.

Muhtemelen hiçbir zaman 100 milyonluk bir nüfusa sahip olmayacağız.

Türkiye hızla yaşlanıyor.

Türkiye’nin nüfusu birkaç yıl daha yükselecek ve tepe noktadan sonra ölenler doğanlardan daha fazla olacak. Çünkü yaşlı bir nüfusumuz olacak

Yapılan bir hesaplamaya göre 50 yıl sonra Türkiye’nin nüfusu 55 milyon olabilir.

Peki neden böyle olduk.

Öncelikle bunun tek nedeni ülkede yaşanan ciddi ekonomik kriz. 2010 yılına kadar yüzde 13 ile 16 arasında seyreden nüfus artış hızı 2013 yılında başlayan krizle birlikte hızla düşmeye başladı.

Türkiye’nin iki yakası bir araya gelmedikçe doğurganlık oranı düştü.

Türk nüfusuna en ağır darbeyi nas ekonomisi vurmuştur. Bir avuç azınlığı zengin eden o politika ülkeyi cumhuriyet tarihinin en ağır krizine soktu. Barınma krizi, işsizlik ve en önemlisi gıdaya erişimin zorlaşması ailelerin çocuk yapma fikrinden vazgeçmesine neden oldu.

Dikkatinizi ısrarla çekmek istiyorum: Nas politikası öyle dini hassasiyetle devreye sokulmuş bir politika değil. Bu Türk nüfusunun azaltılması için büyük bir planın parçası.

Bugün çalışanların yüzde 50’ye yakını asgari ücretle çalışıyor.

22 bin lira ile kira mı ödersiniz, gıda ihtiyacınızı mı karşılarsınız?

Hele sizin başınızı sokacağınız bir ev ve karnınızı adam gibi doyuracak sofranız yoksa bu dünyaya çocuk nasıl getirirsiniz?

Şimdi anladınız mı Nas ekonomisinin ne olduğunu?