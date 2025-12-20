Son dönemde Türkiye sınırlarına giren insansız hava araçları dikkat çekiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye’nin farklı noktalarında görülen ve düşürülen insansız hava araçları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama gerçekleştiren Salıcı, bu hafta içinde üç ayrı İHA olayı yaşandığını belirterek, “Bu hafta hava sahamızda üç ayrı İHA olayı yaşanmıştır. Karadeniz’den gelen ilk İHA, ROKETSAN’ın bulunduğu Elmadağ yakınlarında düşürülmüştür. İkinci İHA; Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı ve kritik sanayi tesislerinin yakınlarındaki İzmit’te, üçüncü İHA; Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı ve 9. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarındaki Balıkesir’de düşmüştür. S-İHA’ların harp sahasındaki etkinliklerinin arttığının en net göstergesi, hepsi komşularımızda yaşanan; Azerbaycan-Ermenistan arasındaki 2. Dağlık Karabağ, Rusya-Ukrayna ve 12 günlük İran-İsrail savaşlarıdır. Türkiye, ‘Çelik Kubbe’ konsepti kapsamında alçak irtifa tehditlerine karşı İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK ve KORKUT gibi radar tabanlı tespit, elektronik karıştırma ve fiziksel imha kabiliyetlerine sahip sistemleri envanterine dahil etmiştir. Bu sistemlerin temel amacı, mini ve mikro İHA tehditlerini en erken safhada, en düşük maliyetle ve otomatik biçimde bertaraf etmektir” sözlerini sarf etti.



"SAVUNMA MİMARİMİZ TEST EDİLİYOR"

Yaşananların bir “test” niteliği taşıyabileceğinin altını çizen Salıcı, sözlerinin devamında şunları söyledi,

"İHA’lar, ülkemizin derinliklerine kadar sızmıştır. Bu da alçak irtifa hava savunma katmanının sayısal yeterlilik başta olmak üzere, konuşlandırma, entegrasyon gibi boyutlarında hava savunma mimarimizin etkinliğine ilişkin soru işaretleri doğurmuştur. Bu gelişmeler, savunma mimarimizin sınırlarının, reaksiyon sürelerinin ve karar alma eşiklerinin test edildiği izlenimini vermektedir.

Ülkemiz gerek BAYKAR’ın ürettiği BAYRAKTAR TB2, TB3, Akıncı, Kızılelma; gerek TUSAŞ’ın ürettiği ANKA ve AKSUNGUR gibi platformlar yurt dışı ve yurt içinde rüştünü ispat ederek S-İHA alanında marka oluşturmuştur. Bununla beraber, savunma ve bertaraf kapasitesi de en az taarruz kadar önemlidir. Bölgemiz ateş çemberidir. İkazlarımız ciddiye alınmalıdır. 783 bin 562 kilometrekarenin güvenliği her şeyden önemlidir.”