Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. Korkutan Sonuç!

Birleşmiş Milletler’in desteğiyle düzenlenen yeni bir rapor, son iki yıl içinde dünyanın en ağır kuraklıklarından bazılarının yaşandığını ortaya çıkardı. Raporda, Türkiye’nin 2030 yılına kadar ciddi kuraklık sorunlarıyla karşılaşabileceği uyarısı dikkat çekti.

Raporun öne çıkan bölümlerinden biri Akdeniz coğrafyasına ayrıldı. Bu bölgede sıcaklıkların yükselmesi ve yağış miktarlarının azalması nedeniyle Akdeniz, iklim değişikliğinin en çok etkilendiği alanlardan biri olarak öne çıktı. Akdeniz ikliminde zaman zaman kuraklık görülmesi normal sayılırken, 1950’lerden bu yana bu olayların hem sıklığı hem de etkisi önemli ölçüde artış sağladı.

Araştırmada, Akdeniz bölgesinde 2050 yılına kadar ortalama sıcaklıkların 2 ila 3 derece, 2100 yılına kadar ise 3 ila 5 derece arasında yükseleceği tahmin ediliyor. Her 2 derecelik sıcaklık artışı ise suya erişimde yaklaşık yüzde 15’lik bir azalmaya neden olabilir.

TÜRKİYE EN FAZLA ETKİLECEK ÜLKELERDEN

Türkiye’ye özel olarak yer verilen raporda, ülkenin çöl iklimine benzer bir yapıya kayma ihtimali nedeniyle, kuraklıktan en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında yer aldığı belirtiliyor. Akdeniz havzasında iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini incelemek üzere Türkiye, İspanya ve Fas örnek ülke olarak ele alınmış.

"Türkiye yarı kurak ve toprak parçalanmaya yatkın. Ülkenin yüzde 88'i çölleşme riskiyle karşı karşıya" ifadeleri de raporda öne çıkan uyarılar arasında. Ayrıca, 21. yüzyılın sonuna kadar yağışların yüzde 30 oranında azalması bekleniyor. Aynı dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle batı ve güney bölgelerde 4 ila 5 derecelik bir ısınma öngörülüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2019 verilerine göre, Türkiye hâlihazırda su stresi yaşayan ülkelerden biri. Ancak rapora göre, mevcut eğilim devam ederse 2030 itibarıyla “su fakiri” kategorisine girmesi mümkün. Bu da nüfusun ve tarımsal üretim alanlarının yüzde 80’inin kısa sürede kuraklık tehdidiyle yüzleşeceği anlamına geliyor.

2022’deki aşırı kurak geçen sezonların ardından, 2023 yılında Türkiye ciddi bir kuraklıkla karşılaştı. Özellikle tarım sektörü bu durumdan ağır şekilde etkilendi ve etkileri hâlâ devam ediyor. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan su miktarı, toplam kaynakların yaklaşık yüzde 75’ini oluşturuyor.

EN KURAK AY OCAK

Rapor, 2030 yılında öngörülen kuraklık ihtimaline karşı, Türkiye'nin su yönetimi politikalarında ciddi reformlara gitmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Su kaynaklarının daha verimli kullanılması, alternatif su kaynaklarının araştırılması ve altyapı yatırımlarının artırılması acil bir ihtiyaç olarak vurgulanıyor.

2025 yılı Ocak ayı da, son 24 yılın en kurak Ocak ayı olarak kaydedildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ortalama yağış miktarının yalnızca %6’sını alırken, diğer bölgelerde yağış oranları yüzde 30’un altında kaldı.