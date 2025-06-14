Türkiye’yi bekleyen korkunç senaryo! Sabahattin Önkibar açıkladı

İsrail’in İran'ı vurması sonucunda İran’ın Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları komutanı dahil çok sayıda isim İsrail tarafından öldürüldü. Gazeteci Sabahattin Önkibar, “İran saldırı sonrasında füzelerle karşılık verdi ancak bu yaşanan zafiyeti örtemeyecek.” dedi. Bu operasyonların yalnızca İran’ın nükleer programını durdurmaya yönelik olmadığı, aynı zamanda molla rejimini bitirmeyi hedeflediği belirten Önkibar, İsrail’in bölgede yaptığı art arda operasyonlar, Ortadoğu’nun yeni haritasını şekillendirme çabası olarak nitelendirdi.

İsrail’in nokta atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırılar, İran rejiminin halk desteğini kaybettiğini ve halkın hükümete karşı tepki göstereceğini öne süren Önkibar bu gelişmelerin Türkiye’ye nasıl yansıyacağını ise şu ifadelerle anlattı:

Tayyip Erdoğan dün ‘Saldırı uluslararası hukukuyu içe sayayan açık bir provokasyon uluslararası toplum küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık dur demek zorunda.’ dedi. Bu açıklamadan hareketle Türkiye İsrail'in saldırısına karşı o zaman basit bir soru soralım Kürecik Radar Üssü hala neden açık ki bu İsrail'i İran'a karşı korumak için kuruldu. İsrail'in yaptığına güya hem karşı çıkacaksın hem de bu üssü hala faaliyette tutacaksın, bunun izahı açıklaması olamaz Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli boş sözleri bırakmalı gereğini yapmalı ancak bunu asla yapamayacaklar. Maalesef Türkiye adım adım bölünmeye götürülüyor. Suriye'de olanlar da ortada ABD’nin PYD ve YPG'ye binlerce tır dolusu silah vermesi boşuna mıydı? Bahçeli'nin durduk yerde Apo’ya ‘önder’ demesi omuzuna alması boşuna mı? Peki bu yapılanlar neden derseniz Kürdistan'ı engellemek için değil kamufle etmek yani milleti uyutmak için zira hiçbir ihanet ve başkaldırı diz çökerek teslim olarak bastırılamaz engellenemez. AKP iktidarının Ortadoğu paradigması hala ümmetçilik Hakan Fidan ve İbrahim Kalın Hamas liderleriyle görüşüyor. ABD ve İsrail kuklası Suriyeli selefi Colani üstünden İslamcı oyunlar kuruyor öyle siyaset yapıyorlar. Bu kafa ile varılacak olan yer yıkımdır. Son 15 yıldır izlenen Suriye politikasının sonuçları ortada bütün bunlardan hareketle korkarım Türkiye içindeki uyuyan İslamcı örgütler de harekete geçirilecek. Emin olun Türkiye için en büyük risk 23 yıldır ülkeyi yöneten zihniyet, neyin peşindeler politikaları nedir bilen anlayan yok. Dış politika sadece siyasi şov adına yapıldığından yörünge belirsiz. Tıpkı Trump, tıpkı Putin, tıpkı Netanyahu gibi Tayyip Erdoğan da artık ülkesi için taşınması zor bir yük haline geldi. Biliyorsunuz bu ülkelerde de otoriter liderler var ABD, Trump'la beraber neredeyse iç savaş eşiğine geldi. Rusya'da Putin'e itiraz eden ölüyor. Netenyahu tam bir çılgın, iktidarını koruma adına muhalifleri zindanlara gönderen Tayyip Erdoğan tarafında ise Ekrem İmamoğlu ile Ümit Özdağ gibilerin başına gelenler ortada duruyor. Ülkeyi yönetenlerin önceliği hala Türkiye'nin bölünmesi değil koltuğu korumak. Öyle olmasa ekonomiyi yıkma ve milleti birbirine düşman etme pahasına İmamoğlu ve Ümit Özdağ operasyonları yapılır mıydı?