Türkiye'yi engellemişti! Ünlü oyuncu Sibel Kekilli engeli kaldırdı... Pozlarına beğeni yağdı

Almanya'da yaşayan Türk asıllı ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Game of Thrones dizisindeki başarısıyla dikkat çekiyor. Duvara Karşı, Game of Thrones, Karanlık Gece gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Kekilli, Türk takipçileri tarafından sosyal medya üzerinde tacizlere maruz kalmıştı. Bu nedenle Instagram hesabını Türkiye’ye engellemişti.

GÜZELLİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, hesabını Türkiye girişlerine engellediğinden dolayı hesabına giren Türk takipçileri paylaşımları göremiyordu.

Kekilli o dönem "Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!" diyerek isyan etmişti.

"Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez" diyen Sibel Kekilli hesabını Türkiye'ye engelledikten bir süre sonra ise engeli kaldırmıştı.

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Sibel Kekilli sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

Sibel Kekilli son pozlarıyla da hayranlarından büyük beğeni aldı.