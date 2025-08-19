Türkiye'yi havalara uçuracak altın rezervi bulundu. "Seri zamlar mı geliyor?"

Türkiye Madenciler Derneği, bu potansiyeli ekonomiye kazandırarak ihracatı 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Zam söylentileri ise vatandaşları endişelendiriyor.

Türkiye, madencilik sektöründe dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, ülkede 6 bin 500 ton altın rezervi bulunduğunu açıkladı. Bu rezervin 5 bin 980 tonu, yaklaşık 461 milyar dolar değerinde, henüz ekonomiye kazandırılmayı bekliyor. Yılmaz, bu potansiyelin harekete geçirilmesiyle Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatabileceğini vurguladı.

Yılmaz, madencilik sektörünün mevcut 6 milyar dolarlık ihracatını yakın vadede 10 milyar dolara, uzun vadede ise 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Cumhuriyetin ilk yıllarında gayrisafi yurt içi hasılada yüzde 20 paya sahip olan madencilik, bugün yüzde 1’e gerilemiş durumda. TMD, bu sektörü yeniden lokomotif haline getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin yıllık 170 tonu aşan altın ithalatı, 2024’te 222 tonla 17.1 milyar dolarlık bir yük oluşturdu. Yerel rezervlerin devreye alınması, bu paranın ülkede kalmasını sağlayabilir.

Son 23 yılda Türkiye’de 520.5 ton altın üretildi. Ancak yer altındaki devasa potansiyel, dışa bağımlılığı azaltabilir. Yılmaz, maden savaşlarının küresel ölçekte arttığına dikkat çekerek, “Rusya, Ukrayna’yı bu yüzden işgal etti; Çin, kritik mineralleri dışarı satmıyor. Türkiye bu yarışta kazanan olmalı” dedi. Yeşil dönüşüm için gerekli rüzgâr türbini ve güneş paneli üretiminde maden talebinin 6-9 kat artacağı öngörülüyor.

Yılmaz, madenciliğin ormanlara zarar verdiği algısını reddetti. Maden sahalarının modern yöntemlerle rehabilite edildiğini belirten Yılmaz, çevresel sürdürülebilirlik vurgusu yaptı. Türkiye’nin madencilik potansiyelini çevre dostu yöntemlerle değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.

Her büyük maden keşfi sonrası akaryakıt zamlarıyla karşılaşan vatandaşlar, altın rezervi haberinin ardından yeni zamlar olabileceği endişesini taşıyor.