Türkiye’yi Hint füzeleriyle vurmaya hazırlanıyorlar! Yunanistan ateşle oynuyor

Türkiye’nin Pakistan ile olan geleneksel dostluk ve yakınlığından rahatsız olan Hindistan, Yunanistan’a füze satarak Ankara’ya gözdağı vermeye kalktı. Karabağ’da zafer getiren Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin bölgede bir “Türk ittifakı” paniği yaşattığına dikkat çeken gazeteci Ardan Zentürk sonrasındaki gelişmeleri şöyle yorumladı:

HER ŞEY KARABAĞ ZAFERİYLE BAŞLADI

Türkiye'nin aktif olarak katıldığı bir çatışmada, aktif olarak taraf olduğu bir çatışmada doğal olarak Pakistan da taraf oldu. Azerbaycan’ın şanlı bayrağıyla birlikte Pakistan ve Türk bayraklarının Azerbaycan Savunma Bakanlığının binasına asıldığı gün bir anda Hindistan başka bir Hindistan oldu. Çünkü şunu fark etti. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan inanılmaz bir hilal ve orduları giderek tam olarak yerli yerine oturan, özellikle Pakistan'ın nükleer kimlikle kendini gösterdiği bir denklemde Kafkasya, Hazar, Orta Asya üzerinden bütün Asya politikalarını etkileyebilirler… Yani belirleyici güçler vardır, işte Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya gibi falan. Ama sonuç itibariyle biz bu yapımızda en azından Japonya ve Güney Kore'den ve diğerlerinden daha etkin ve daha güçlü bir kimlikle herkesin karşısına çıkma imkanımız vardır.

HİNDİSTAN DURUMDAN VAZİFE ÇIKARDI

Hindistan kalktı üzerine vazife aldı. Vay, bu Ermenileri bunlar ezdi dedi. Pakistan'la Türkiye'nin yatacak yeri yok, ben de gideyim dedi. Önce Ermenistan’a gitti, bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Arkasından hemen hava savunma sistemleri ve topçu bataryalarını hibe ederek Ermenistan ordusuna destek verdi. Durmadı. 2021 itibariyle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile buluştular. Bu arada Amerikan Kongresi'ndeki Rum, Yunan, Ermeni ve Hint lobileri anti Azerbaycan, anti Türk, anti Pakistan bir ittifaka imza attılar. Bu durum böyle böyle böyle gelişti. Bir baktık Rum tarafında Hint donanması. Bir baktık Ege'nin alt kesiminde Doğu Akdeniz'de Yunan ve Hint donanmalarının ortak tatbikatı. İşin içine İsrail de girdi. İsrail Hindistan'ın bir numaralı müttefiki. Anlaştıkları ana nokta İslamofobi. İslam düşmanlığında anlaşıyorlar.

YUNANİSTAN MEDYASI GÜNDEME TAŞIDI

Hindistan şimdi ne yapıyor? Şimdi Yunanistan'a Türkiye için zehir olabilecek bir öneri götürüyor. Yunan medyasındaki haberleri göre kendi ürettikleri BRAHMOS süpersonik seyir füzeleri Yunanistan’a teklif ediyor. Bu füzeyle karadan ateş ettiğiniz zaman 1500 km, deniz platformundan ateş ettiğinizde 1000 km ötedeki bir varlığı, bir hedefi şaşmaz bir şekilde vurabiliyorsunuz. Yunanistan'a bunu önermişler. Geçenlerde Hindistan Hava Kuvvetleri komutanı Atina'daydı. Yunan mevkidaşıyla görüştü. Sonra Rafael simülasyonları üzerinde çok çalıştılar. Çünkü biliyorsunuz Hindistan'ın kullandığı Rafaelleri Pakistan perişan etti. Üstelik Çin uçaklarıyla mahvetti. Şimdi Türkiye'ye ve Pakistan'a karşı Fransız uçaklarını tercih etmiş. Bu gelişmeden Yunanistan ve Hindistan ciddi bir şekilde rahatsızlık duyuyor. Yani bu Rafaeller acaba Türklerin F16'larına da mı bir şey yapamazlar?

HİNDİSTAN’IN KUYRUK ACISI VAR

Türkiye'ye karşı büyük bir caydırıcılık ve Türkiye'ye karşı Hindistan'ın bir cezalandırması olarak gördükleri ifade ediliyor. Çünkü Hintliler son 5 günlük Pakistan hava çatışmasında Türkiye'nin bir takım unsurlarının; işte füzeydi, sihaydı, elektronik harpti falan bunların kendilerini berbat ettiğine inanıyorlar. O yüzden bize karşı fena dolmuş vaziyetteler. Hindistan’ın Brahmos füzeleri biraz önce sözünü ettiğim seyir füzelerinden daha küçük ama yine çok etkililer. Karadan atıldıkları zaman 800 km öteyi vuruyorlar. Deniz platformundan 550 km. Bunlar Türkiye Yunanistan arasında çok önemli rakamlar. Yani bir Yunan gemisine yerleştirdiğin zaman İzmir'i vurabilir. O kadar rahat yani. Eğer eğer Kiriyakos Mitçotakis bu aklı evvellere uyarsa yanar. Ege adalarına koymayı planlıyorlarmış Brahmosları. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bu çok yeni bir jeopolitik durum. Anladığım kadarıyla Hindistan İsrail'in de fışfışlamasıyla Yunanistan üzerinden Türkiye ile bir hesaplaşma peşinde.