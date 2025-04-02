Türkiye'yi işgal ettiler konvoy halinde ilerliyorlar: Dokunanı anında öldürüyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Türkiye'nin bir çok şehrinde gözüken tırtılları Tekirdağ'da da eski Belediye Başkanı Kadir Çebi görüntüledi. Tırtıllların zehirli olduğunu belirten Çebi, "Sakın ellemeyin. Değen ellerini hemen yıkasın. Köpek ve kediler değince dilleri morarıp hemen ölüyor" dedi.

Tekirdağ'da tırtılların uzun bir konvoy halinde ilerlediği görüntüler, doğaseverler ve vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

Çam kese tırtıllarının oluşturduğu konvoy, Tekirdağ'da cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ucu görünmeyecek kadar uzun olan tırtıl geçidi dikkat çekerken, yetkililer ve uzmanlar, bu tırtıllara dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Tırtıl konvoyunu görüntüleyen Tekirdağ Eski Belediye Başkanı Kadir Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunarak, "Değerli dostlar, özellikle hayvansever arkadaşlar. Bu aralar köpeklerinizi serbest bırakıp gezdirmeyin veya gezdirirken ağızlık gibi bir şey takın. Çam kese böceği tırtılları bunlar. Ellemeyin, dokunmayın. Ellediğiniz zaman elinizi yüzünüzü iyi yıkayın, çünkü bunlar zehirli. Özellikle köpekler ve kediler bu tırtıllara dokunduğunda dilleri morarıp hemen ölebiliyor. Çok dikkat edin. Bu yıl her tarafta var hem de korkunç bir şekilde" ifadelerini kullandı.

Doğa bilimciler, çam kese tırtıllarının özellikle çam ağaçları için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, kontrolsüz yayılmalarının ekosistem açısından zararlı olabileceğini vurguluyor. Yetkililer, vatandaşların tırtıllarla temas etmemesi ve bölgedeki tırtıl popülasyonunun kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Türkiye'yi işgal ettiler konvoy halinde ilerliyorlar: Dokunanı anında öldürüyor!

Türkiye'yi işgal ettiler konvoy halinde ilerliyorlar: Dokunanı anında öldürüyor!

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