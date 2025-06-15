Türkiye’yi kavuracak sıcaklar geliyor: Meteoroloji tarih verip uyardı! Hazır mısınız?

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye’yi kavuracak sıcaklar geliyor: Meteoroloji tarih verip uyardı! Hazır mısınız?

Meteoroloji’den uyarı: Çarşambadan itibaren yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerini aşacak. Yarın ve salı doğuda yağış beklenirken, Ankara’da 30, İstanbul’da 28-30, İzmir’de 34-36 dereceye ulaşacak sıcaklıklar hafta ortasında artacak.

Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-2.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava durumu tahminlerini değerlendirdi.

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-3.jpg

Tekin, yapılan son tahminlere göre, yarın ve salı günü yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-7.jpg

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yarın, salı günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Tekin, yurdun diğer bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-8.jpg

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-9.jpg

Tekin, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayarak, "Ankara'da sıcaklıklar yarın 25, salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir'de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak." dedi.

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-6.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-11.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-13.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-12.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-13.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-15.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-22.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-10.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-14.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-17.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-18.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-19.jpg

turkiyeyi-kavuracak-sicaklar-geliyor-meteoroloji-tarih-verip-uyardi-hazir-misiniz-yenicag-20.jpg

Son Haberler
İtalya Milli Takımının yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu
İtalya'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu
Çanakkale'de cansız caretta caretta bulundu
Çanakkale'de cansız caretta caretta bulundu
Filistinli şair Sakarya’da sanatseverlerle bir araya geldi
Filistinli şair Sakarya’da sanatseverlerle bir araya geldi
Çalışan babalara yüzleri güldüren sürpriz
Çalışan babalara yüzleri güldüren sürpriz
Kenenin ısırdığı kişi yaşamını yitirdi
Kenenin ısırdığı kişi yaşamını yitirdi