Türkiye’yi saran Dubai çikolatası çılgınlığı Almanya’yı da vurdu! Metrelerce kuyruk oluştu

Kısa sürede dünyada viral hale gelen Dubai Çikolatası, İsviçreli çikolata devi Lindt’in ürün yelpazesine de eklendi. Düsseldorf'ta açılan Lindt butiğinde sınırlı sayıda satışa sunulan bu çikolata büyük ilgi gördü, butiğin önünde uzun kuyruklar oluştu.
ÇILGINLIK ALMANYA'YI DA VURDU
Düsseldorf'ta açılan Lindt butiğinde sınırlı sayıda satışa sunulan Dubai Çikolatası, uzun kuyruklar oluşturdu.
Bir tablet çikolata 14,99 Euro’dan satışa sunuldu. Çoğu kişinin de bu çikolatayı alıp internette, 250 Euro'ya sattığı ortaya çıktı.