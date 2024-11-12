Türkiye’yi saran Dubai çikolatası çılgınlığı Almanya’yı da vurdu! Metrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’yi saran Dubai çikolatası çılgınlığı Almanya’yı da vurdu! Metrelerce kuyruk oluştu

Dubai’den gelen viral Dubai-çikolatası trendi Türkiye’den sonra Almanya’ya da ulaştı. Düsseldorf'ta açılan Lindt butiğinde sınırlı sayıda satışa sunulan Dubai çikolatası, uzun kuyruklara neden oldu.

Kısa sürede dünyada viral hale gelen Dubai Çikolatası, İsviçreli çikolata devi Lindt’in ürün yelpazesine de eklendi. Düsseldorf'ta açılan Lindt butiğinde sınırlı sayıda satışa sunulan bu çikolata büyük ilgi gördü, butiğin önünde uzun kuyruklar oluştu.

ÇILGINLIK ALMANYA'YI DA VURDU

Düsseldorf'ta açılan Lindt butiğinde sınırlı sayıda satışa sunulan Dubai Çikolatası, uzun kuyruklar oluşturdu.

Bir tablet çikolata 14,99 Euro’dan satışa sunuldu. Çoğu kişinin de bu çikolatayı alıp internette, 250 Euro'ya sattığı ortaya çıktı.

8uu.jpg

ekran-goruntusu-20241112-130201png-wtolpylereewk6-wojxpsq.webp

ekran-goruntusu-20241112-130216png-vauvujzrmugk1g8rgtaibq.webp

.jpg

ui.jpg

uuu.jpg

Son Haberler
Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı! Bir bakan bir daha baktı
Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı! Bir bakan bir daha baktı
Yalova’da 46 yıllık firari yakalandı
Yalova’da 46 yıllık firari yakalandı
Megan Fox' hamileliğini sosyal medyadan duyurdu
Megan Fox' hamileliğini sosyal medyadan duyurdu
'Tosuncuk' cezaevindeki son halini mektuba ekledi! Her şeyi itiraf edip pişmanlık hükmü talep etti
'Tosuncuk' cezaevindeki son halini mektuba ekledi! Her şeyi itiraf edip pişmanlık hükmü talep etti
Eyüpsultan’da hareket halindeki otomobil alev alev yandı
Hareket halindeki otomobil alev alev yandı