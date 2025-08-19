Türkiye’yi sarsan cinayet! Firari kadın sahte kimlikle yakalandı: Eşini öldürüp küvette 9 ay saklamıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kırıkkale’de eşini öldürüp cesedini 9 ay küvette saklayan Fatma Sungur, Konya’da sahte kimlikle yakalandı. Cezaevi firarisi Sungur’un 18 yıl 8 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Konya'da Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Kadının gösterdiği başka isim üzerine düzenlenmiş eski tip nüfus cüzdanının sahte olduğunu anlayan polis, parmak izi kontrolü yaptı.

Yapılan incelemede kadının Fatma Sungur olduğu tespit edildi. Fatma Sungur'un, 2007 yılı haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur'u evinde tabanca ile öldürdüğü, cesedi ise kokmaması için 9 ay boyunca banyodaki küvette naylona sarılı halde sakladığı anlaşıldı.

O dönem "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanan Fatma Sungur'un, Denizli Çardak Açık Cezaevi'nden bir süre önce kaçtığı belirlendi. Sungur'un, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "İftira" suçlarından da arandığı ve hakkında toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fatma Sungur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

