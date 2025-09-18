Türkiye'yi sarsan görüntülere soruşturma!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul'da kız öğrenci yurdunda erkek işçilerin odalara girip taciz mesajları bırakması Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Kadın öğrenciler can güvenliklerinin olmadığını belirterek konuyu sosyal medyaya taşıdı. Skandal olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu durumun kabul edilemez olduğu belirtildi.

'Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir.'

