Türkiye'yi sarsan skandal saldırıda sıcak gelişme! Savunması bu kadar da olmaz dedirtti

İzmit'te sokak ortasında üniversite öğrencisi kızın eteğini çekiştiren ve ardından fiziki müdahalede bulunan V.N. isimli kadın gözaltına alındı. Saldırı, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Saldırgan kadının ifadesi ortaya çıktı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki olay İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağazanın önünde yaşandı.

Bir üniversite öğrencisi sokakta yürürken, V.D. isimli bir kadın tarafından durduruldu. İddiaya göre V.D., genç kızın eteğini tutarak tepki gösterdi.

Aralarında çıkan tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü.

Mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlar sonrası genç kız, Saraybahçe Polis Merkezi’ne giderek "sözlü taciz ve darp" gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

Olay, önceki gün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, hakaretler yağdırdı. Tartışma sırasında V.D., ayrıca kıza fiziki müdahalede bulundu.

SALDIRGAN KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple kızı uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını savundu. V.D.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

