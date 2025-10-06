Türkiye'yi sarsan suikastta korkunç detay! Başsavcılık açıkladı

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti sanıklarından avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Gayrettepe'de aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

SALDIRIYA UĞRADIĞI ARAÇ ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

Aracı ile trafikte seyrederken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştirildiği araç uzun saatler boyunca olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Öktem'in saldırıya uğradığı araç olay yerine gelen çekici tarafından kaldırıldı. Olay sebebiyle kapatılan trafik ise tekrar açıldı.

"ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ 18 YAŞIN ALTINDA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Öktem'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin yapılan açıklamada 6 kişinin yakalandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında;

Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir.

"AZMETTİRİCİLERİNİN BULUNMASI DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM BOYUTLARIYLA DERİNLEŞTİRİLEREK DEVAM EDECEKTİR"

Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."