Türkiye’yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak’ın yeni mesleği herkesi şaşırttı

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu mide küçültme ameliyatı oldu. Son görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başaran Erhan Ufak, uzun zamandır ortalarda görünmüyordu

TÜRKİYE’Yİ TERK EDİP KENDİ İŞİNİ KURDU

Bir döneme damgasını vuran izlenme rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi bitti ama dizide yer alan karakterler unutulmadı. Dizinin efsane karakterlerinden biri de 'Güllü Erhan' karakteri…

Kendine has tarzı, şiveli konuşması ve sempatik tavırları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ufak, ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekileceğine dair iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte Erhan Ufak'ın son hali çok konuşuldu.

TAM 55 KİLO VERDİ

2017 yılında fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olan Güllü Erhan tam 55 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düştü.

Uzun bir süredir ekranlardan görünmeyen Erhan Ufak oyunculuğa biraz ara verip Türkiye’yi terk etti. Uzun zamandır Azerbaycan'da yaşayan Ufak orada Türk Sanat Akademisi kurdu.

İstanbul'da da bir gayrimenkul şirketi bulunan Erhan Ufak, daha önce verdiği bir röportajında Türk Sanat Akademisi'ni Türkiye'de açmak istediğini ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attığını söylemişti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Özel hayatına dair zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Erhan Ufak'a sosyal medyada; 'özledik abi', 'ekranlara geri dönsen', 'çok değiştin' gibi yorumlar yapıldı.