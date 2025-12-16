'Hayat Devam Ediyor' dizisi ile ünlenen Meltem Miraloğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile dünyaevine girerek Amerika'ya yerleşmişti. Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick Grady'nin vefatından aylar sonra özel hayatıyla gündeme geldi.

RAHİPLE DİNİ BİR TÖRENLE EVLENDİ

Ünlü sanatçı Onur Akay'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Miraloğlu dün ABD'de, Thomas Wick adlı bir rahiple dünyaevine girdi.

Akay'ın Instagram’dan aktardığı bilgilere göre, Meltem Miraloğlu ayrıca vaftiz olmuş ve temel dini ayinleri yerine getiriyormuş.

Onur Akay, konuya ilişkin yorumunda, "Bir insanın din değiştirmesine saygı duyuyorum. Kimsenin manevi arayışı yargılanmamalı ancak Amerika vatandaşı olmak için denemediği hiçbir şey kalmadı" dedi.