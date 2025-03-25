Türkler akın akın göç edince o ülkede kira fiyatları patladı! Halk tepkili

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkler akın akın göç edince o ülkede kira fiyatları patladı! Halk tepkili

Son dönemde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kira fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

AB Yolundaki Kuzey Makedonya'ya Göç Akını Sürüyor: Türkler Akın Akın Göç Edince Kira Fiyatları Patladı! Halk Tepkili

Son dönemde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşanan kira fiyatlarındaki astronomik artış, ülke gündeminin en önemli maddelerinden biri haline geldi. Özellikle Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerleyen ve yaşam standartları açısından cazip görülen Kuzey Makedonya'ya yönelik artan göç dalgası, konut piyasasında büyük bir hareketliliğe neden oldu. Bu hareketliliğin en belirgin sonucu ise kira fiyatlarındaki fahiş yükseliş oldu.

Üsküp'te yaşayan gazeteci Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre; Özellikle Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya yönelik göçün son zamanlarda önemli ölçüde arttığı gözlemleniyor. Eğitim, iş imkanları ve daha iyi bir yaşam arayışıyla bu ülkeye gelen Türk vatandaşlarının sayısı hızla artarken, bu durum Üsküp'teki konut arz-talep dengesini olumsuz etkiledi. Artan talep karşısında konut arzının yetersiz kalması, kira fiyatlarının adeta tavan yapmasına yol açtı.

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ÜSKÜP'TEKİ YEREL HALK KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞA TEPKİLİ

Üsküp'te yaşayan yerel halk ise artan kira fiyatlarından oldukça rahatsız. Daha önce makul seviyelerde olan kiraların, son dönemdeki göç dalgasıyla birlikte ulaşılmaz seviyelere çıkması, vatandaşların yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Özellikle dar gelirli kesimler, artan kiralar nedeniyle barınma ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Yerel halk arasında yükselen tepkiler de dikkat çekiyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda, kira fiyatlarındaki bu artışın kontrol altına alınması gerektiği yönünde paylaşımlar ve çağrılar giderek artıyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını ve konut piyasasını dengeleyici adımlar atmasını talep ediyor.

Uzmanlar, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği sürecinin hızlanması ve ülkenin cazibesinin artmasıyla birlikte göçün devam etmesinin beklendiğini belirtiyor. Bu durumun, konut piyasasındaki baskıyı daha da artırabileceği ve kira fiyatlarının daha da yükselme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Kuzey Makedonya hükümetinin, artan göç ve yükselen kira fiyatları karşısında nasıl bir politika izleyeceği ise merak konusu. Vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu durumun çözümü için acil ve etkili önlemlerin alınması gerektiği düşünülüyor. Aksi takdirde, AB yolundaki bu ülke için konut krizi daha da derinleşebilir ve toplumsal huzursuzluklar artabilir.

ÜSKÜP'TE KİRA FİYATLARI NE KADAR?

Üsküp'te 50 m2 ( Eşyalı ) bir evin kirası ortalama 500 Euro'dan başlıyor. Fiyatın 1000 Euro'yu geçtiği lüks rezidanslar ise dikkat çekiyor. Kuzey Makedonya'da eşyasız ev bulmak ise neredeyse imkansız.

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